Скрибила Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1941
Место жительства
Около 1955
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно