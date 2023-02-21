Скрибила Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрибила Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

После 1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1941

Отец: Скребило Дмитрий Федорович

Мать: Скребило Стефанида Серафимовна

Место жительства
Около 1955
Имени Карла Маркса, Кизлярский район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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