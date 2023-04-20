Шаритдинов Шаислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаритдинов Шаислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Миншакир

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Минсабир

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Миншарип

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаисламов Мингарип

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаритдинов Тимиртин Шаисламович

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаисламов Тимирхан Шаисламович

Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа

Смерть
Неизвестно
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