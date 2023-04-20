Шаритдинов Шаислам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Миншакир
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Минсабир
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Миншарип
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаисламов Мингарип
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаритдинов Тимиртин Шаисламович
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаисламов Тимирхан Шаисламович
Мать ребёнка: Шаисламова Ганьсафа
Смерть
Неизвестно