Никитин Феодосий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1902 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин села Гарцево Стародубского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно