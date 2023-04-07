Никитин Феодосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Феодосий

Никитин Феодосий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1902 ст.

Жена: Никитина Наталья Харлампиевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин села Гарцево Стародубского уезда Черниговской губернии.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close