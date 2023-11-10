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Зарубина (Бушмарина) Вера Сергеевна
Зарубина (Бушмарина) Вера Сергеевна
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Древо
Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
11.01.1987
Пол
Женский
Отец
Бушмарин Сергей Николаевич
1956 г.р.
Мать
Бушмарина (Фомичева) Наталья Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1987
Отец:
Бушмарин Сергей Николаевич
Мать:
Бушмарина Наталья Николаевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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