Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1773
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Свешников Семён Никитич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Свешников Астафий Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Никитич