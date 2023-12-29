Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Екатерина Семёновна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1773

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1804

Муж: Свешников Семён Никитич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Свешников Яков Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Никитич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Свешников Астафий Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Никитич

Смерть
1856

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