Белотелова (Белотелова) Наталья Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белотелова (Белотелова) Наталья Федотьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

30.01.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Белотелов Сергей

Отец ребёнка: Белотелов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1923

Сын: Белотелов Александр

Отец ребёнка: Белотелов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Белотелов Павел

Отец ребёнка: Белотелов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Белотелов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белотелов Степан

Смерть
30.01.1970
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище в с. Алат