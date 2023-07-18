Белотелова (Белотелова) Наталья Федотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти30.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Белотелов Сергей
Отец ребёнка: Белотелов Степан
Рождение ребёнка
19.08.1923
Сын: Белотелов Александр
Отец ребёнка: Белотелов Степан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Белотелов Павел
Отец ребёнка: Белотелов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Белотелов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белотелов Степан
Смерть
30.01.1970
Похороны
Неизвестно
Кладбище в с. Алат