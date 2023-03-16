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Настасья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692 ст.

Сын: Порываев Яков Савельевич

Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1694 ст.

Сын: Порываев Михайло Савельевич

Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1697 ст.

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1698 ст.

Дочь: Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порываев Сава Григорьевич

Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189
Смерть
Неизвестно
Межная, Сарапульский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189
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