Настасья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692 ст.
Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич
Рождение ребёнка
1694 ст.
Сын: Порываев Михайло Савельевич
Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич
Рождение ребёнка
1697 ст.
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич
Рождение ребёнка
1698 ст.
Дочь: Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Порываев Сава Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189
Смерть
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90189