Парфенова (Трифоненкова) Майя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Трифоненкова) Майя Григорьевна

Место рождения

г. Доргобуж Смоленской области

Дата рождения

20.05.1974

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Доргобуж Смоленской области
Бракосочетание
17.08.1993

Муж: скрыто настройками приватности

г. Звенигород Московской области
Развод
?.07.1999

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Звенигород Московской области
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