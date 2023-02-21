Парфенова (Трифоненкова) Майя Григорьевна
Место рожденияг. Доргобуж Смоленской области
Дата рождения20.05.1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Доргобуж Смоленской области
Бракосочетание
17.08.1993
Муж: скрыто настройками приватности
г. Звенигород Московской области
Развод
?.07.1999
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Звенигород Московской области