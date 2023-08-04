Ротова (Косинова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1933
Дата смерти25.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ротов Семен
Смерть
25.06.1993
Бийск, город Бийск, Алтайский край