Ротова (Косинова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Косинова) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1933

Дата смерти

25.06.1993

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933

Отец: Косинов Андрей Николаевич

Мать: Косинова Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротов Семен

Смерть
25.06.1993
Бийск, город Бийск, Алтайский край