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Широбоков Герасим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широбоков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1863 ст.

Сын: Широбоков Семён Герасимович

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1866 ст.

Сын: Широбоков Павел Герасимович

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.

Дочь: Широбокова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.

Сын: Широбоков Никифор Герасимович

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.

Дочь: Широбокова Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широбоков Федот Герасимович

Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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