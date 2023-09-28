Широбоков Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широбоков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1863 ст.
Сын: Широбоков Семён Герасимович
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
11.01.1866 ст.
Сын: Широбоков Павел Герасимович
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.
Дочь: Широбокова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
22.05.1871 ст.
Сын: Широбоков Никифор Герасимович
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.
Дочь: Широбокова Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широбоков Федот Герасимович
Мать ребёнка: Широбокова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно