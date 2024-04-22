Ксения Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Стрельцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Парася Михайловна
Отец ребёнка: Стрельцов Михаил Никанорович
Смерть
Неизвестно