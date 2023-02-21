Алхимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алхимов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Алхимов Иван Тихонович

Мать: Марфа Евсеевна

Смерть
1937
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