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Алхимов Иван Иванович
Алхимов Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Алхимов Иван Тихонович
Мать
Марфа Евсеевна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Алхимов Иван Тихонович
Мать:
Марфа Евсеевна
Смерть
1937
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