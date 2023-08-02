Шишкин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1847
Дата смерти01.12.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1892
Сын: Шишкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шишкина Наталия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
01.12.1897
Похороны
Неизвестно