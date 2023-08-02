Шишкин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1847

Дата смерти

01.12.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1892

Сын: Шишкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шишкина Наталия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Наталия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
01.12.1897
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург