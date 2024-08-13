Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирова Дина Никитична
Рождение ребёнка
23.06.1900
Рождение ребёнка
30.12.1902
Рождение ребёнка
25.05.1904
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1908
Смерть
1940