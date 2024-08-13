Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич 01.11.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирова Дина Никитична

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Касаткина-Ростовская Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Рождение ребёнка
30.12.1902

Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Смерть
1940

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