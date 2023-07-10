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Назаров Захар Ефтеевич
Назаров Захар Ефтеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Пол
Мужской
Отец
Назаров Ефтей Арефиевич
1804 г.р.
Мать
Назарова Авдотия
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Назаров Ефтей Арефиевич
Мать:
Назарова Авдотия
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