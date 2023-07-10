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Назаров Захар Ефтеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Назаров Ефтей Арефиевич

Мать: Назарова Авдотия