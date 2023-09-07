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Сюсин Анатолий Александрович
Сюсин Анатолий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Сюсин Александр Михайлович
1934 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Сюсин Александр Михайлович
Мать: не указана
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