Суднев Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Суднев Петр Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Акулина Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Суднев Федор (ст) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Суднев Федор (мл) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Оксинья Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Степанида Семенова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749