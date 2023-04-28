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Суднев Семен Петров

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Суднев Петр Герасимов

Мать: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Акулина Семенова

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Суднев Федор (ст) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Суднев Федор (мл) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Оксинья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Степанида Семенова

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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