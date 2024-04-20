Пашиничева Синклитикия Александровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пашиничева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пашиничев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович
Смерть
Неизвестно