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Пашиничева Синклитикия Александровна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Пашиничев Николай Давыдович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пашиничева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пашиничев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Пашиничев Николай Давыдович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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