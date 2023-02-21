Хайнц (Heintz) Иоганнес Мартин (Joannes Martinus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1694
Дочь: Хайнц Мария Катарина
Мать ребёнка: Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара
Смерть
Неизвестно