Бочкарева Дьяконова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1980
Дочь: Бочкарева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бочкарев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
09.04.1983
Дочь: Гордеева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Бочкарев Владимир Викторович