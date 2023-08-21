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Воробьев Василий Лукианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Вяльково, Домодедово, Московская область
Смерть
1893