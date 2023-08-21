Воробьев Василий Лукианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Вяльково, Домодедово, Московская область
Смерть
1893