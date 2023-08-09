Дубянский Павел Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубянский Павел Никитич

Дубянский Павел Никитич

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубянский Никита Емельянович

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Дубянская Елена Павловна

Мать ребёнка: Дубянская Марина Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.

Сын: Дубянский Александр Павлович

Мать ребёнка: Дубянская Марина Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Марина Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно