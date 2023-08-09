Дубянский Павел Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубянский Никита Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Дубянская Елена Павловна
Мать ребёнка: Дубянская Марина Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.
Сын: Дубянский Александр Павлович
Мать ребёнка: Дубянская Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно