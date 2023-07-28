Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Поляничев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Поляничев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1911
Сын: Поляничев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно