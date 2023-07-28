Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Поляничев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Поляничев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.1911

Сын: Поляничев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Поляничев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляничев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно