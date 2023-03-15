Зурабян Азнив — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зурабян Азнив

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зурабян Ефрем Затикович

Отец ребёнка: Зурабян Затик Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Арекназ Затиковна

Отец ребёнка: Зурабян Затик Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурабян Раиса Затиковна

Отец ребёнка: Зурабян Затик Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зурабян Затик Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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