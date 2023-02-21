Таифа Фейзуллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1809
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1809
Отец: Фейзулла Сейфуллин
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1836
Муж: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Махмубизян Бикмухаметова
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин