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Таифа Фейзуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1809

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1809

Отец: Фейзулла Сейфуллин

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1836

Муж: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулгалей Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абдулсабит Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сулейман Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1846

Сын: Салахутдин Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Айнетдин Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Махмубизян Бикмухаметова

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикмурзин

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