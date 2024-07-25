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Болдырев Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сергей Гаврилович

Мать: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Болдырев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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