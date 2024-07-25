Болдырев Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Сергей Гаврилович
Мать: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Болдырева) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно