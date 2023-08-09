Игнатий Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
11.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно