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Игнатий Прокофьевич

Место рождения

Гривы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гривы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
11.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно