Waris (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Paavontytär
Место рожденияMuolaa, Mälkölä, Viipuri, Finland
Дата рождения19.02.1782
Дата смерти05.06.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1782
Бракосочетание
03.12.1803
Рождение ребёнка
13.10.1813
Дочь: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Отец ребёнка: Waris Vennu (Sven) Simonpoika
Рождение ребёнка
01.08.1818
Отец ребёнка: Waris Vennu (Sven) Simonpoika
Смерть
05.06.1846