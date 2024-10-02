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Waris (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Paavontytär

Место рождения

Muolaa, Mälkölä, Viipuri, Finland

Дата рождения

19.02.1782

Дата смерти

05.06.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1782

Отец: Kaukin (Kaukinen) Paavo Antinpoika

Мать: Kaukin (Kaukinen) (Romu) Maria Antintytär

Бракосочетание
03.12.1803

Муж: Waris Vennu (Sven) Simonpoika

Рождение ребёнка
13.10.1813

Дочь: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Отец ребёнка: Waris Vennu (Sven) Simonpoika

Рождение ребёнка
01.08.1818

Сын: Waris Vilppi Venunpoika

Отец ребёнка: Waris Vennu (Sven) Simonpoika

Смерть
05.06.1846

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