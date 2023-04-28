Егор Антонов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Антон Михайлов
Мать: Федосья Зиновьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Емельян Егоров
Мать ребёнка: Фекла Егорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Фекла Егорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Фекла Егорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Фекла Егорова
Смерть
1845