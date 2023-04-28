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Егор Антонов

Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Антон Михайлов

Мать: Федосья Зиновьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Емельян Егоров

Мать ребёнка: Фекла Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Фекла Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Фекла Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Фекла Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1845
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