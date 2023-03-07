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Перевозников Григорий Потапов

Место рождения

Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Перевозников Потап (Потанка) Игнатьев

Мать: не указана

Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Перевозников Родион Григорьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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