Перевозников Григорий Потапов
Место рожденияПустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1689
Отец: Перевозников Потап (Потанка) Игнатьев
Мать: не указана
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Перевозников Родион Григорьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719