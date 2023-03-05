Пимен Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти10.01.1805 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Пиминова
Мать ребёнка: Ирина Михайлоа
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агрипина Пиминова
Мать ребёнка: Ирина Михайлоа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайлоа
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1805 ст.