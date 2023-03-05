Пимен Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимен Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

10.01.1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Пиминова

Мать ребёнка: Ирина Михайлоа

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агрипина Пиминова

Мать ребёнка: Ирина Михайлоа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайлоа

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1805 ст.
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