(Ловчикова) Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1925
Дата смерти20.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1925
Рождение ребёнка
20.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
20.03.1993
Похороны
Неизвестно
Левобережное кладбище, г.Магнитогорск