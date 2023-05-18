(Ловчикова) Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ловчикова) Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1925

Дата смерти

20.03.1993

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1925

Отец: Ловчиков Спиридон Павлович

Мать: Ловчикова Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
20.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
20.03.1993
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Левобережное кладбище, г.Магнитогорск