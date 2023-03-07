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Логинова Акилина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Логинов Меркурей Минеев

Отец ребёнка: Логинов Миней Филиппов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Логинов Артемий Минеев

Отец ребёнка: Логинов Миней Филиппов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Логинов Аристарх Минеев

Отец ребёнка: Логинов Миней Филиппов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Миней Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1713
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