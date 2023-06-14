Березников Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971
Отец: Березников Юрий Федорович
Мать: Квитко Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1989
Сын: Березников Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Петрякова Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрякова Любовь Леонидовна