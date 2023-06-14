Березников Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезников Михаил Юрьевич

Березников Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971

Отец: Березников Юрий Федорович

Мать: Квитко Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1989

Сын: Березников Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Петрякова Любовь Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрякова Любовь Леонидовна