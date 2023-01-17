Калапов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Калапов Георгий Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно