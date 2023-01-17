Калапов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалапов Иван Егорович

Калапов Иван Егорович

avatar

Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Калапов Георгий Сидорович

Мать: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Калапов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Калапов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Калапова Феодосия Осиповна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Феодосия Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close