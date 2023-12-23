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Денис
Денис
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1990
Пол
Мужской
Отец
Роман
1962 г.р.
Мать
Елена
1968 г.р.
Дети
Полина
2019 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1990
Отец:
Роман
Мать:
Елена
Рождение ребёнка
06.02.2019
Дочь:
Полина
Мать ребёнка:
Татьяна
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