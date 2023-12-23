Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

2019 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1990

Отец: Роман

Мать: Елена

Рождение ребёнка
06.02.2019

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Татьяна

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