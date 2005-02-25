Тимошенко Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1941
Дата смерти25.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимошенко Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Нина Петровна
Смерть
25.02.2005