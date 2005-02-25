Тимошенко Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1941

Дата смерти

25.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошенко Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Нина Петровна

Смерть
25.02.2005
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