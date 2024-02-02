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Тюменцев Иван младший Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Антип Прохорович Тюменцев

Мать: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Бракосочетание
14.05.1802 ст.

Жена: Колясникова Ирина

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.185 запись №10
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Евфимия Ивановна (мл.)

Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1809 ст.

Сын: Тюменцев Савва Иванович (мл.)

Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.292 л.54 запись №41
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Марфа Ивановна (мл.)

Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Тюменцев Филипп Иванович (мл.)

Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Тюменцев Петр Иванович (мл.)

Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменцева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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