Тюменцев Иван младший Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
14.05.1802 ст.
Жена: Колясникова Ирина
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.185 запись №10
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Евфимия Ивановна (мл.)
Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1809 ст.
Сын: Тюменцев Савва Иванович (мл.)
Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.292 л.54 запись №41
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Марфа Ивановна (мл.)
Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Тюменцев Филипп Иванович (мл.)
Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Тюменцев Петр Иванович (мл.)
Мать ребёнка: Тюменцева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно