Смирнов Дементий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Дементий Наумович

Смирнов Дементий Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Смирнов Наум Васильевич

Мать: Марина Деевна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Смирнова Устина Деменьтевна

Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Смирнова Ирина Дементьевна

Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирнов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна

Смерть
1773
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close