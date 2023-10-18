Смирнов Дементий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Смирнов Наум Васильевич
Мать: Марина Деевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Смирнова Устина Деменьтевна
Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Смирнова Ирина Дементьевна
Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Смирнова АксиньяХХХ Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773