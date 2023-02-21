Ракканен (Рокка) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Рокка Мария Адамовна
Отец ребёнка: Ракканен Адам Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1892
Отец ребёнка: Ракканен Адам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно