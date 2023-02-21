Ракканен (Рокка) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракканен (Рокка) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Рокка Мария Адамовна

Отец ребёнка: Ракканен Адам Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1892

Сын: Ракканен Иван Адамович

Отец ребёнка: Ракканен Адам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракканен Адам Иванович

Смерть
Неизвестно
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