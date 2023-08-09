Суковаткина (Петрова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуковаткина (Петрова) Мария Алексеевна

Суковаткина (Петрова) Мария Алексеевна

Место рождения

Погорелка, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

19.07.1913

Дата смерти

02.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913

Отец: Петров Алексей Кузьмич

Мать: Петрова Дарья Архиповна

Погорелка, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1937

Сын: Суковаткин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Суковаткин Николай Федорович

Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суковаткин Николай Федорович

Смерть
02.06.1982
Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область