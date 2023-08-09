Суковаткина (Петрова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1913
Дата смерти02.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913
Отец: Петров Алексей Кузьмич
Мать: Петрова Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
22.11.1937
Сын: Суковаткин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Суковаткин Николай Федорович
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1982
Берендеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область