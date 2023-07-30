Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1874 г.р.

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Александра Афанасиевна

Мать ребёнка: не указана

Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 671-672, лист 39
Смерть
Неизвестно