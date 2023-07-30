Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Дочь: Александра Афанасиевна
Мать ребёнка: не указана
Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 671-672, лист 39
Смерть
Неизвестно