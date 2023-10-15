Пиманенков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиманенков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

место рождения Сегежский р-н р. Карелия
Рождение ребёнка
03.07.1975

Дочь: Компаниец Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

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