Пиманенков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
место рождения Сегежский р-н р. Карелия
Рождение ребёнка
03.07.1975
Дочь: Компаниец Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности