Дурнова Зеновия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова Зеновия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

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Место
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Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1828

Муж: Дурнов Ермил Трофимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Дурнова Прасковья Ермилова

Отец ребёнка: Дурнов Ермил Трофимов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Дурнова Анна Ермилова

Отец ребёнка: Дурнов Ермил Трофимов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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