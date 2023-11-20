Дурнова Зеновия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1828
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Дурнова Прасковья Ермилова
Отец ребёнка: Дурнов Ермил Трофимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Дурнова Анна Ермилова
Отец ребёнка: Дурнов Ермил Трофимов
Смерть
Неизвестно