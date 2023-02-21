Хэйернесов Хэйернас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хэйернесов Хэйернас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Мать ребёнка: не указана

Старый Шардак, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фамида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаернасова Мауа белая бабушка окабей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаернасов Халим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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