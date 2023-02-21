Хэйернесов Хэйернас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Мать ребёнка: не указана
Старый Шардак, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фамида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаернасова Мауа белая бабушка окабей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаернасов Халим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно