Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хулахсиз Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Балабан София Федоровна

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бахчисарай Петр Федорович

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бахчисарай Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бахчисарай Николай Федорович

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бахчисарай Иван Федорович

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович