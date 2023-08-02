Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Хулахсиз Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Балабан София Федоровна
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бахчисарай Петр Федорович
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бахчисарай Михаил Федорович
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бахчисарай Николай Федорович
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бахчисарай Иван Федорович
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Иванович