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Мухин Игнатий Васильевич

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

09.06.1929

Дата смерти

19.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1929

Отец: Мухин Василий Алексеевич

Мать: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
14.10.1953

Жена: Мухина Лилия Игнатьевна

Омская обл.
Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна

омская обл Саргатский р-р
Рождение ребёнка
24.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна

Омская обл.
Рождение ребёнка
12.12.1958

Сын: Мухин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна

сев. казах. обл
Рождение ребёнка
04.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна

Сев. Казах, обл
Рождение ребёнка
04.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна

Мокроусово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.04.1980
Щигры, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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