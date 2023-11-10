Мухин Игнатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1929
Дата смерти19.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1929
Отец: Мухин Василий Алексеевич
Мать: Мухина Федора Федосеевна
Бракосочетание
14.10.1953
Жена: Мухина Лилия Игнатьевна
Омская обл.
Рождение ребёнка
12.07.1954
омская обл Саргатский р-р
Рождение ребёнка
24.07.1956
Омская обл.
Рождение ребёнка
12.12.1958
Мать ребёнка: Мухина Лилия Игнатьевна
сев. казах. обл
Рождение ребёнка
04.11.1960
Сев. Казах, обл
Рождение ребёнка
04.07.1968
Мокроусово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.04.1980
Щигры, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Сердечный приступ