Щекотов Перфил (Близнец) Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Щекотов Семен Аврамов
Мать: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Щекотов Степан Перфилович
Мать ребёнка: Агафия Гавриловна
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафия Гавриловна
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Гавриловна
Смерть
Неизвестно