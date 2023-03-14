Щекотов Перфил (Близнец) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотов Перфил (Близнец) Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Щекотов Семен Аврамов

Мать: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Щекотов Степан Перфилович

Мать ребёнка: Агафия Гавриловна

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Яков Перфилович

Мать ребёнка: Агафия Гавриловна

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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