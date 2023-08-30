Коровин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Коровин Пётр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Коровин Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Коровин Константин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Николай

Мать ребёнка: ?

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