Коровин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коровин Пётр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Коровин Павел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Коровин Константин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Николай
Мать ребёнка: ?