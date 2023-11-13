Рябов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

После 19.12.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.12.1911
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